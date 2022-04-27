Три экостанции для раздельного сбора мусора работают в Петрозаводске

На сегодняшний день в Петрозаводске действуют три точки, где можно сдать раздельно накопленный мусор. Первая экостанция открылась 8 апреля на Казарменской улице, около гипермаркета «Магнит Семейный», сообщили в пресс-службе правительства РК.

Региональный оператор каждый день вывозит со станции отходы и доставляет на базу для первичной сортировки и прессовки. Потом мусор отправляют в другой регион на переработку.

Отходам дают вторую жизнь. Станция приняла уже больше семи тонн разных видов отходов.

Еще две подобных точки расположены на парковках около гипермаркетов «Лента» на Комсомольском проспекте и Ленинградской улице. Горожанам, которые уже привыкли сортировать мусор, удобнее пользоваться экостанциями. Сюда можно приехать в любое время. // Фото: пресс-служба правительства Карелии