Сезонный спрос на самокаты и велосипеды возрос

С марта в России подорожали самокаты и велосипеды. Но несмотря на увеличение цены на двухколесный уличный транспорт на 10-15 процентов, спрос на низ также возрастает. Об этом сообщают аналитики онлайн-сервиса Price.ru

Так, по данным экспертов сезонная востребованность на самокаты и велосипеды в этом году началась на несколько недель раньше, чем в предыдущем, и выросла на 20-40%.

Специалисты онлайн-сервиса уточнили, что спрос на велосипеды в марте превысил показатели прошлого года на 17%, на самокаты – на 40%, электросамокаты – на 29%, детские велосипеды и самокаты – на 21% и 35%, на ролики – на 20%. Высокую динамику в интернете также показывают данные товары, бывшие в употреблении, что говорит о желании россиян в условиях роста цен сэкономить. Фото: pixabay.