Режим повышенной готовности введен в Суоярви

В Суоярви на этой неделе оказался под угрозой отопительный сезон. Выяснилось, что в городской котельной «Модуль» отсутствует запас топлива, в связи с чем часть города осталась практически без отопления. 5 февраля в администрации Суоярвского муниципального района прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, был введен режим повышенной готовности.

По информации «Вести-Карелия», котельная «Модуль» отапливает городской район Кайпа — школу, детский сад и 15 жилых домов, в которых проживают более 500 горожан. В связи с тем что запас топлива подошел к концу, температура в системе отопления была существенно ниже нормы. Вечером 4 февраля в котельную привезли партию угля, однако он оказался с примесью песка, то есть непригодным к использованию.

Как сообщила порталу «Петрозаводск говорит» заместитель главы администрации Юлия Гиль, сегодня уже к 12 часам в котельную был подвезен запас качественного угля, которого хватит на два дня. Директор ООО УК «Модуль» Юрий Иванов заверил комиссию, что к сегодняшнему вечеру привезут еще 30 тонн топлива, которого должно хватить на неделю. Администрация будет держать ситуацию под контролем.

С ООО УК «Модуль» в Суоярви и раньше возникали проблемы. Так, два года назад котельная начала отопительный сезон только под давлением администрации и прокуратуры, а в прошлом году город полностью отапливал «Карелэнергоресурс». В 2019 году «Модуль» снова взялся обеспечивать теплом часть города, но не рассчитал свои возможности. По информации главы Суоярвского муниципального района Натальи Васениной, чтобы не сорвать отопительный сезон, собственник котельной намерен в ближайшие дни взять кредит.

Фото: rk.karelia.ru