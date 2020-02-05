В центре Олонца создадут историко-культурную зону

Власти Карелии приступили к работе над созданием в центре Олонца историко-культурной зоны, которая могла бы стать центром притяжения туристов. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

По словам губернатора, историко-культурная зона объединит несколько объектов и площадок: главным акцентом планируется сделать воссозданную крепость, стоявшую на этой территории в XVII-XVIII веках, это будет ее реплика. На первом этапе будет воссоздаваться часть крепостной стены с башней.

Обязательно необходимо предусмотреть зону интерактива - обустроить, например, кузницу, гончарную и другие мастерские, где люди смогут ознакомиться с ремеслами наших предков. Здесь же должны быть и игровые зоны для детей, кафе,

- заметил глава республики.

По соседству планируется создание резиденции Паккайне, чтобы образовался целый комплекс туристических объектов, интересных гостям Карелии.

Дал поручение правительству Карелии совместно с администрацией Олонецкого района проработать концепцию создания нового историко-культурного комплекса, а также вопросы государственно-частного партнерства по созданию мест туристической инфраструктуры. После того этого будем готовить техническое задание, а затем займемся проектно-сметной документацией - средства на это есть. В дальнейшем планируем ежегодно, на протяжении трех лет выделять из бюджета республики по 20 млн рублей на реализацию этого проекта,

- поделился планами Артур Парфенчиков.

Губернатор заверил, что власти будут стараться привлекать и федеральные деньги. Уже в этом году Олонец направил заявку на участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений по созданию комфортной городской среды. В случае победы город получит средства на создание рекреационной зоны и центра для игры в кююккя, которые могут стать еще одной зоной нового историко-культурного комплекса.