Отоларинголог рассказала об опасности полоскания горла при простуде

Популярный способ лечения и профилактики болезней горла – это полоскание. По мнению отоларинголога и хирурга Екатерины Богдановой, такой метод не поможет, наоборот, может навредить. Врач рассказала в программе «О самом главном» на «России 1», что имеет в виду полоскание средствами с антисептиками.

Дел в том, что слизистая оболочка горле - это уникальная экосистема, заселенная особыми бактериями. Они образуют биопленку, которая защищает организм.

Если каждый день полоскать горло средством с антисептическими элементами, защитную биопленку можно смыть, слизистая горла пересохнет, станет безжизненной. В итоге человек будет более уязвимым перед недугами.

К числу бесполезных способов лечения боли в горле можно также отнести гомеопатические препараты, чеснок, лук, мед, банки и горчичники. А вот мятные конфетки полезны. При их рассасывании образуется много слюны, в которой есть природный антибиотик лизоцим. // Фото: iStockphoto.com