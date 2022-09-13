13 сентября 2022, 20:14
Врачи назвали шесть продуктов, которые могут заменить лекарства
Употребление в пищу определенной еды может принести много пользы
Некоторые продукты помогут исцелить тело, считают врачи-нутрициологи. Их мнение приводит портал Eat This, Not That.
Ряд фруктов и овощей обладают лечебным эффектом, подобно медицинским препаратам, полагают специалисты. В частности, это брокколи. В ней есть сульфорафан, который убивает раковые клетки.
Также нужно есть больше фасоли и шпината. Они помогут уменьшить риск сердечных заболеваний.
Исцеляющее действие оказывают яблоки, черника и овес. Они могут нейтрализовать воспалительные эффекты и снизят кровяное давление. // Фото: pxhere.com