«Открытие»: укрепление рубля до 55 за доллар возможно в течение месяца

Рубль остается под давлением избыточного предложения валюты. Стоимость бивалютной корзины продолжает укрепляться и торгуется на уровне около 60 руб., приближаясь к отметке 57,5 руб. – минимума с 2016 г. Российский экспорт остается высоким, а конъюнктура рынков – в контексте ситуации – благоприятной. Нефть URALS вновь торгуется на максимальных с 2014 г. уровнях, а принятие шестого пакета санкций Евросоюза, ограничивающего нефтегазовый импорт из России, забуксовало. Предложения США ввести пошлину на импорт или переработку российской нефти не сильно повлияют на конъюнктуру, однако вполне может уменьшить ощущения «токсичности» от ее использования и лишь повысить спрос.

На этом фоне импорт продолжает снижаться. Так, по оценкам «Открытие Research» на основе данных Банка России, сальдо торгового баланса по торговле товарами и услугами только за апрель могло составить до $40,2 млрд по сравнению со среднемесячными $20 млрд в январе-феврале и около $25 млрд в марте. Поскольку точная динамика экспорта товаров и сальдо торговли услуг неизвестна, объем импорта точно восстановить невозможно, но его можно оценить в диапазоне от $5 до $10 млрд по сравнению с $26,6 млрд в апреле 2021 г. и $27,5 млрд в феврале 2022 г. И хотя начало восстановления импорта – с учетом курса рубля и разрешения на параллельный импорт – является лишь вопросом времени, коррекция может быть неполной.

Данные по Ирану показывают, что доля импорта во внутреннем спросе – сумма конечного потребления и валовых накоплений (инвестиций) в счете ВВП – в течение трех лет после введения санкций упала с 24% до 5%. Хотя в Иране на этот процесс объективно оказывает давление и снижение экспорта, доля которого в составе ВВП упала с 26% до 5%. Уже сейчас очевидно, что по сравнению с предыдущими российскими кризисами восстановление импорта будет более медленным: крупные российские компании-импортеры опасаются репутационного ущерба, а средний бизнес и индивидуальные предприниматели не в состоянии обеспечить прежние масштабы.

Процесс продажи бизнеса зарубежными компаниями набирает ход, и пока не ясно, делается ли это с целью формального ухода из России либо реального прекращения продаж своей продукции.

Чтобы сгладить избыточную волатильность национальной валюты, Банк России продолжает смягчать ограничения по операциям с капиталом. Причем в условиях, когда активы крупных компаний остаются под риском, снижение обязательного норматива продажи выручки, вероятно, не сильно влияет на предложение валюты. Поэтому компании сейчас не нужно заставлять ее продавать – они заинтересованы в этом сами. Однако в текущих условиях, по оценкам «Открытия Research», национальная валюта может тяготеть к дальнейшему укреплению до уровня 55 рублей за доллар на горизонте месяца.

Не исключено, что для сглаживания избыточного укрепления рубля Банк России мог бы попробовать начать интервенции на валютном рынке. В условиях, когда масштабные покупки доллара и евро на рынке самим регулятором невозможны, он ничем не ограничен в операциях с юанем. Впрочем, эффективность и этого инструмента может быть невелика: оборот рынка юань/рубль с расчетами завтра практически в 20 раз меньше оборота рынка в долларах и евро.

Гипотетически это могло бы подстегнуть рынок к увеличению спроса на доллары США для их конвертации в юани и последующей продажи Банку России. Однако эта схема – в целом рабочая в нормальных условиях – имеет существенный изъян и может быть нестабильной: все операции с долларами США и евро проходят через корсчета американских и европейских банков, и могут задерживаться, возвращаться или вовсе застревать в службах комплаенса.

Еще одним инструментом сдерживания укрепления рубля может стать дальнейшее снижение ключевой ставки – не исключая внеплановых решений. В этом случае более низкая доходность может стимулировать экспортеров наращивать свои позиции не в рубле, а в других надежных валютах, включая юань, где доходность колеблется от 2 до 3%. Впрочем, эффективность и этого инструмента ограничена, поскольку потребует от регулятора более решительного и быстрого снижения ставки, чем следует из его последнего опубликованного прогноза.

К концу 2022 г. «Открытие Research» не исключает ослабления рубля до уровня 70-80 за доллар если поступающая в Россию экспортная выручка снизится. По оценкам специалистов, до начала зимнего периода риски развития подобной ситуации не велики, однако решение об ограничении импорта российских энергоносителей будет оставаться на повестке в ЕС и является предметом межстранового торга, а потому может быть принято неожиданно.