"Открытие": Налоговые поступления в бюджет в марте существенно выросли

Аналитик «Открытие Research» Фарида Исхакова прокомментировала ситуацию на рынке.

Налоговые поступления в бюджет в марте существенно выросли вопреки беспрецедентному санкционному давлению, составив 2,8 трлн руб., что на 50% выше показателя марта 2021 г. и на 4,4% февраля с устранением сезонности. Рост поступлений обусловлен увеличением нефтегазовых доходов до 1,2 трлн руб., составивших 43% совокупных налоговых поступлений в марте по сравнению с 21% в марте 2021 г.

Поддержку нефтегазовым доходам оказали высокие цены на энергоносители – средняя цена на нефть марки Urals превысила в марте 9,2 тыс. руб./барр. против 4,5 тыс. руб./барр., заложенных в бюджет на 2022 год.

Сохранению высокого уровня доходов бюджета способствовал и нефтегазовый маневр, благодаря которому основную долю нефтегазовых поступлений стал обеспечивать НДПИ – налог от добычи нефти, а не ее экспорта. В марте, согласно отчету Росстата, годовой темп роста объемов добычи нефти и газа закрепился вблизи февральского уровня на уровне +7% г/г, в месячном выражении рост составил 10,1% м/м.

В целом, высокие нефтегазовые доходы – это критически важный источник финансирования расходов бюджета в условиях дорогих заимствований на рынке и ожидаемого роста расходов в 2022 г. В текущем году c учетом антикризисных мер, составляющих, по оценке Счетной палаты, 4 трлн руб., расходы федерального бюджета могут вырасти до 27,7 трлн руб. по сравнению с их плановым снижением на 1,1 трлн руб. до 23,7 трлн руб. Таким образом, при сохранении доходов федерального бюджета на уровне плановых 25 трлн руб. вместо ожидаемого профицита в размере 1,3 трлн руб. сформируется дефицит в размере 2,7 трлн руб.

В условиях сложностей с привлечением заемных средств, в этом году дополнительные нефтегазовые доходы с высокой вероятностью будут полностью направлены на финансирование текущих расходов бюджета. В случае их нехватки, дефицит может быть с избытком профинансирован за счет расходования средств бюджета на остатках в Банке России и коммерческих банках – около 6 трлн руб. на начало 2022 г.

Антикризисное увеличение расходов Правительство финансирует частично из резервного фонда Правительства, который ежегодно создается для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий. В бюджете на 2022 г. объем средств фонда был запланирован на уровне 292 млрд руб., однако в апреле и мае он пополнен на 273,4 млрд руб. и 791,6 млрд руб. соответственно. К аналогичным мерам уже прибегали в 2020 г. для единоразовых выплат пенсионерам и семьям с детьми, мер по борьбе с коронавирусом. Тогда же объем резервного фонда достигал рекордной величины в 2,5 трлн руб.