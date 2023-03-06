«Открытие»: карты российской платежной системы станут лидером рынка

В результате перераспределения доли транзакций по итогам 2023 года картой «Мир» может оплачиваться более 60% всех покупок. Это следствие не только прекращения работы в России международных платежных систем, но и активного развития функционала Национальной системы платежных карт (НСПК), полагает Виталий Брикунов, директор департамента эквайринга банка «Открытие».

К концу 2022 года доля платежей по картам международных платежных систем, несмотря на их уход с российского рынка еще в марте и последовавший за этим ажиотажный спрос на карты «Мир», составляла порядка 60%. В 2023 году ситуация может кардинально поменяться и «Мир», учитывая динамичный тренд на увеличение объема безналичных операций, станет лидером карточного рынка. По нашим прогнозам, к концу года, более 60% платежей будет проходить по картам отечественной платежной системы.

Казалось бы, уход международных платежных систем должен был снизить конкуренцию и существенно ухудшить качество платежных сервисов для клиентов. Конкуренция, конечно, снизилась, но пока этот фактор критично не повлиял на развитие платежных инструментов. Обработка НСПК всех карточных операций внутри страны позволила избежать остановки проведения платежей и поддержать функционирование многих платежных инструментов.

Да, банки и держатели карт столкнулись с рядом сложностей: это и прекращение работы Apple Pay и Google Рay, и невозможность оплаты картами российских банков в зарубежных интернет-магазинах, и ограничения в работе мобильных приложений банков. Но мы видим трансформацию рынка: рост эмиссии карт «Мир», возможность использовать Mir Рау на Android и СБПэй на смартфонах с разными операционными системами, развитие Рау-решений от банков, внедрение платежных стикеров, которыми могут пользоваться и владельцы Apple. Мы видим также развитие прочих инструментов НСПК: совершенствование функций Системы быстрых платежей (СБП), в том числе сценарии оплаты по NFC-технологии, внедрение онлайн-оплаты через Mir Рау, транспортные и другие решения.

Так что отечественная платежная система не отстает от международных по техническим решениям, и от перехода на «Мир» клиенты вряд ли что-то потеряют.

В 2023 году мы увидим, как клиенты и банки начнут приспосабливаться к доминированию карт «Мир» на рынке безналичных платежей. Но уже сейчас можно уверенно можно говорить о том, что кардинальная смена тренда на этом рынке не должна повлиять на его привлекательность для клиентов.