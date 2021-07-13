Отец в Иркутске пытался выбросить 3-летнего сына с 13 этажа

Днем во вторник, 13 июля, прохожие в Иркутске стали свидетелями настоящей драмы. На внешней стороне балкона на 13-м этаже висел мужчина, держа в руках трехлетнего малыша. Отец угрожал сбросить сына вниз и требовал встречи с женой. К счастью, трагедии все же не случилось, неадекватного иркутянина удалось задержать, передает РИА Новости.

Инцидент случился на Советской улице. Отец, схватив маленького сына, перелез на внешнюю сторону балкона и стал кричать, что выбросит ребенка.

Свидетели чудовищной ситуации вызвали полицию, на место прибыли полицейские, следователи, криминалисты, спасатели и психологи. Примчалась и мать мальчика. Она вместе с другими пыталась уговорить мужа не совершать непоправимого. Подключились даже соседи, которые тоже просили мужчину одуматься.

С ним разговаривали примерно два часа. Сотрудники МЧС на всякий случай развернули под окнами так называемый «куб жизни». Они не были уверены, что отец не исполнит угроз.

Но в итоге мужчина все же залез обратно в квартиру с малышом. Неадеквата задержали и увели в наручниках. Возбуждено уголовное дело.

Есть сведения, что поводом для такого поступка послужил уход супруги. У пары начался бракоразводный процесс, муж не хотел отпускать женщину. Ребенок в данный момент в безопасности, сообщили силовики. // Фото: ircity