Дети помешали пьяному мужчине уехать на микроавтобусе их отца

53-летний житель Кондопожского района сообщил в полицию об угоне. Под подозрением оказался 29-летний молодой человек, рассказали в МВД. Он отдыхал с друзьями на берегу, но в какой-то момент решил проведать знакомого. Дома того не оказалось. Уходя со двора, молодой человек обратил внимание на автомобиль с открытыми окнами и ключами в замке зажигания.

Сильно не задумываясь о последствиях, молодой человек, у которого к тому же нет прав, сел за руль и поехал. Однако препятствием стали ворота. Угонщик не успел их открыть, из дома вышли дети владельца машины, которые забрали ключи.

В беседе с полицией молодой человек пояснил, что был пьян и просто хотел прокатиться. Возбуждено уголовное дело. (фото takt-tv.ru)