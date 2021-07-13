Петрозаводчанка получила 11 лет колонии за убийство свекрови

26-летнюю петрозаводчанку осудили за убийство и умышленное уничтожение имущества, сообщили сегодня в прокуратуре.

Преступление произошло в мае прошлого года. У девушки был давний конфликт с матерью своего сожителя. В какой-то момент пьяная девушка напала на женщину и стала избивать. В качестве оружия она использовала, видимо, все, что попадалось под руку - чайник, утюг, табурет, ножницы и кухонный нож. Потерпевшая свекровь умерла на месте. Девушка решила замести следы бойни. Она накрыла тело убитой женщины одеялом и подожгла его. В квартире вспыхнул пожар.

Девушку приговорили к одиннадцати годам колонии общего режима. Также она должна будет выплатить миллион рублей в качестве компенсации отцу убитой женщины. Ущерб, причиненный в результате пожара, она возместила добровольно. Приговор пока не вступил в силу.