Отец пришел на Новый год и задушил 7-летнего сына металлическим тросом

Отец в Татарстане задушил своего маленького сына после того, как отпраздновал с семьей Новый год. Ребенку было всего 7 лет, он сам попросил папу, чтобы тот пришел в гости, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина и его жена находились в процессе развода, сын захотел, чтобы в Новый год семья собралась вместе. На следующий день, 1 января, мужчина работал по хозяйству во дворе. Он накинул сыну на шею металлический трос от электролебедки и задушил.

Есть информация, что у главы семейства шизофрения, он лечился в психиатрической больнице, потом жил отдельно.

После совершенного злодеяния мужчина зашел в дом и рассказал жене и родным, что убил сына. Возбуждено уголовное дело, убийцу задержали. // фото: freepik.com