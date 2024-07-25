25 июля 2024, 20:18
От легковушки ничего не осталось после столкновения с фурой на «Коле»
По предварительным данным, в аварии погиб один человек
Фура и легковой автомобиль не разъехались на трассе «Кола» сегодня вечером. Кадры жесткого столкновения опубликовали паблики «ДТП Петрозаводска и Карелии» и «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».
«ДТП между Инемой и границей Карелии. Видимо, со смертельным исходом»,
- писали очевидцы.
«Проезжала там. Это как раз пустили поток после перекрытия моста через Свирь. Плюс ещё в это же время хороший проливной дождь прошел», - писали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Механические повреждения у большегруза, легковой автомобиль сильно поврежден.
Жертвой ДТП стал один человек, сообщает предварительно портал 47news.ru. Личность погибшего устанавливают. // фото стоп-кадр/ видео VK-паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»