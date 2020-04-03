Осужденный условно отправился в колонию после семи «административок»

Жителю поселка Лоухи, получившему «условку» за кражу, изменили наказание на реальное. Причиной такого решения стал образ жизни осужденного - за десять месяцев мужчина умудрился совершить семь административных правонарушений.

Осужденный систематически распивал спиртное в общественных местах и появлялся в общественных местах в состоянии опьянения, уточнили в карельской прокуратуре.

«Осужденному неоднократно выносились предупреждения о возможности отмены условного осуждения. Поскольку он предупреждения игнорировал, а принимаемые к нему меры профилактического характера не привели к должным результатам, уголовно-исполнительная инспекция направила в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении назначенного наказания реально», - сообщается в пресс-релизе. Теперь жителю Карелии придется провести полтора года в исправительной колонии строгого режима.