03 апреля 2020, 15:20
Прокуратура нашла в петрозаводской школе опасные лампы
Виновного в нарушении норм экологической безопасности привлекли к дисциплинарной ответственности
Вышедшие из строя люминесцентные лампы обнаружила в одной из петрозаводских школ прокуратура. Сотрудники пресс-службы напомнили: эти приборы относят к отходам 1-го класса опасности.
«В образовательном учреждении отсутствовал паспорт опасных отходов, инструкция по обращению с такими отходами, не были определены должностные лица, ответственные за обращение с данными отходами и проходившие специализированное обучение в области охраны окружающей среды и экологической безопасности»,
- уточнили в прокуратуре.
В результате проверки виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Работники школы устранили нарушения: в организации были назначены ответственные за обращение с опасными отходами сотрудники.