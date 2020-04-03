Прокуратура нашла в петрозаводской школе опасные лампы

Вышедшие из строя люминесцентные лампы обнаружила в одной из петрозаводских школ прокуратура. Сотрудники пресс-службы напомнили: эти приборы относят к отходам 1-го класса опасности.

«В образовательном учреждении отсутствовал паспорт опасных отходов, инструкция по обращению с такими отходами, не были определены должностные лица, ответственные за обращение с данными отходами и проходившие специализированное обучение в области охраны окружающей среды и экологической безопасности»,

- уточнили в прокуратуре.

В результате проверки виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Работники школы устранили нарушения: в организации были назначены ответственные за обращение с опасными отходами сотрудники.