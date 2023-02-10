Осужденных глав поселений уволили только после требования прокуратуры

Глав администраций двух сельских поселений в Карелии осудили по уголовным статьям. Приговоры вступили в законную силу, но уволить чиновников никто не спешил, сообщили в прокуратуре РК.

Сотрудники надзорного ведомства Беломорского района выяснили, что главу администрации Сосновецкого поселения признали виновным в злостном неисполнении решения суда. Главу администрации Летнереченского поселения осудили за использование служебных полномочий вопреки интересам службы.

При этом оба продолжали исполнять свои полномочия. Прокуратура внесла представления руководителям Советов этих поселений. Их рассмотрели и удовлетворили. Полномочия осужденных должностных лиц прекратили. // фото: freepik.com