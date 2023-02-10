Активистов из Святозера ставят в пример

Творческих активистов из Пряжинского района, навестивших карельских бойцов и давших концерт в зоне СВО, наградили благодарственными письмами.

«То, что эта агитбригада из Карелии была первой поехавшей в сторону Донбасса, можно не сомневаться! Мы походили по новостным каналам наших соседей и ничего подобного там не нашли, да и организатор акции Александр Пшенников подтвердил нам, что это действительно так»,

— сказал Василий Ивченко, один из участников карельской бригады творческих добровольцев.

Сразу после Нового года команда артистов отправились в трехдневную поездку в зону специальной военной операции. Активисты из Святозера навестили карельских бойцов в Курской и Белгородской областях. Творческий коллектив из Карелии дал концерт для военнослужащих, а также доставил в госпитали зоны СВО подарки.

«Нас ждали ребята из Карелии. Мы также посетили раненых в госпитале. Везде нас встречали молодые парни. Вечер был очень позитивный, много общались. Бойцам необходимо знать, что дома их ждут и любят»,

— поделилась впечатлениями Любовь Пшенникова в сообществе «Законодательное Собрание Республики Карелия».

Многие жители Карелии объединились, чтобы поддержать земляков, которые уехали в зону спецоперации. Активисты общественных организаций вяжут носки, делают блиндажные свечи, шьют нижнее белье, собирают медикаменты, оказывают другую посильную помощь.

В ходе совещания по социально-экономическому развитию Пряжинского района глава республики заметил, что общественников необходимо награждать государственными наградами РК.

«Ждем кандидатуры, ходатайство обязательно поддержим», — подытожила депутат Ольга Шмаеник. // фото группы ЗС РК