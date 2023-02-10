В Прионежье участились случаи дистанционного мошенничества

Количество преступлений с использованием информационных технологий в Прионежском районе выросло на десять процентов за 2022 год. 64 раза дистанционные мошенники успешно выманили деньги у доверчивых граждан. Общий ущерб составил несколько миллионов рублей. Сегодня об этом на совещании правительства Карелии рассказал прокурор Прионежского района Мирослав Бондаренко.



Прокурор отметил, что ведется большая работа по профилактике подобных преступлений: задействованы средства массовой информации, газеты, сайты, где размещаются памятки и листовки. Очевидно, что все это работает неэффективно, количество людей, попавшихся на уловки дистанционных мошенников, только возрастает. Раскрываемость таких криминальных афер крайне низкая — из 64 преступлений, совершенных только в Прионежском районе, раскрыты единицы.



В целом, по району зафиксировано снижение преступности на 14 процентов. Стало меньше криминала на улице и в общественных местах. 12 преступлений совершено подростками.



В то же время, стали больше ездить пьяными за рулем, сообщил прокурор Прионежского района. В этой связи глава Карелии Артур Парфенчиков заметил:

«А стоит ли ремонтировать там дороги? Если они по плохим пьяными ездят, лихачат, что будет на хороших дорогах?»

Министр дорожной отрасли Сергей Щебекин отчитался, что в 2022 году отремонтированы участки на дорогах: «Петрозаводск-Лососинное», «Лососинное-Машезеро», «Соломенное-Ялгуба-Суйсарь», «Шокша-Кварцитный», подъезды к месторождению Падас и к станции Орзега.



В 2023 году запланировано отремонтировать еще более десятка участков дорог в Прионежском районе. А также завершить ремонт моста через реку Шапша в поселке Ладва-Ветка. // фото: freepik.com