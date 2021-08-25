Осужденные в Карелии сражались друг с другом с помощью бит

Осужденные в колонии № 1 в Карелии взяли в руки биты, но исключительно в мирных целях. В исправительном учреждении прошел турнир по городкам, сообщили в пресс-службе УФСИН по республике.

Заключенных перед стартом соревнований ознакомили с историей старинной русской игры и ее правилами. Они предполагают, что нужно битой выбивать фигуры, построенные на площадке из так называемых «городков».

Задача – выбить 15 деревянных фигур и потратить меньше бросков. В состязании победила команда 4-го отряда ИК № 1.

Сотрудники отдела по воспитательной работе с осужденными считают, что новый вид спорта поможет пропагандировать здоровый образ жизни в колонии и проводить досуг с пользой.

В мае текущего года УФСИН Карелии и Федерация городошного спорта России подписали соглашение о сотрудничестве // Фото: MichaelGaida/Pixaby