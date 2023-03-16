Острый дефицит младших разработчиков испытывают российские IT-компании

Российские компании жалуются на дефицит IT-специалистов. Особенно не хватает сотрудников уровня junior, пишет «Коммерсант».

Число вакансий для таких специалистов в два раза больше, чем зарегистрированных резюме. Это подсчитали в HeadHunter и Skillbox. Дефицит кадров заставляет компании активно нанимать студентов и временных сотрудников, лояльно относиться к удаленному формату работы.

При этом в приоритете остаются сотрудники более высокого уровня, то есть middle и senior. Но компании часто берут «джунов» для реализации конкретных проектов, чтобы успеть в срок выполнить требования заказчиков. // фото: depositphotos.com