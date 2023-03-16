Мать в Сибири вывела на прогулку маленькую дочь в летнем платье

Женщина вышла на прогулку с детьми, младшая девочка была в летнем платье. Пикантность ситуации в том, что это произошло в Новосибирске. Очевидцы разместили фото в паблике «АСТ-54».

Мама с двумя ребятишками гуляла на детской площадке в одном из дворов микрорайона «Весенний».

Температура воздуха составляла +5 градусов, маленькая девочка каталась на качелях в легком летнем платьишке. Женщина сказала, что ребенок закаленный, дочке «нужно позагорать».

- Можно как-то принять меры по отношению к данной особе?

- негодует автор поста.

Однако некоторые пользователи в комментариях написали, что ничего страшного не происходит, все нормально. При этом другие согласны, что малышка могла простудиться, ведь она сидела на холодных качелях. // фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»/ВКонтакте