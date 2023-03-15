Россиянам объяснили опасность тренировок во время болезни

Врач Мадина Мусичова раскрыла опасные последствия занятия спортом во время гриппа или простуды. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

Как отметила доктор, тренировки оказывают большую нагрузку на организм. В период болезни сердечно-сосудистая система и так работает на пределе, организм борется с вирусами, и дополнительно напрягать его не стоит, подчеркнула специалист.

Тренировки во время болезни могут спровоцировать осложнения. Никакого положительного эффекта они в любом случае не принесут. Поэтому Мусичова рекомендует любителям спорта дождаться полного выздоровления и лишь потом возвращаться к физической активности. // Фото «Петрозаводск говорит»