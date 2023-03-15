Пожилая женщина погибла в кипятке в своей квартире в Подмосковье

В Московской области 71-летняя женщина погибла после прорыва трубы с кипятком в ее квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла в Серпухове 14 марта. По данным телеканала, соседка услышала крики, доносящиеся из квартиры пожилой женщины, и позвонила ее дочери. 55-летняя женщина примчалась к матери и обнаружила ее лежащей в кипятке, из трубы при этом хлестала горячая вода.

Пенсионерку экстренно госпитализировали с серьезными ожогами. Несмотря на все усилия врачей, к вечеру она скончалась.

Отмечается, что погибшая испытывала проблемы с передвижением и могла схватиться за трубу, когда шла по квартире. // Фото: unsplash.com