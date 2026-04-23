Остановки транспорта в Петрозаводске оборудуют электронными табло

В разных районах Петрозаводска в апреле появились 12 новых остановочных комплексов. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, новые остановки украшены традиционным карельским орнаментом. Объекты установили, исходя из загруженности маршрутов и с учетом пожеланий горожан.

Колыхматова добавила, что этим летом в городе планируют установить не менее пяти электронных табло на остановках. На них будет выводиться расписание транспорта в режиме реального времени. Сейчас такие табло есть у ПетрГУ, вокзала и ТРК «Лотос Плаза».

