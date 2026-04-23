«РКС‑Петрозаводск» поддержали школьницу на чемпионате «Профессионалы»

Милана стала победительницей регионального этапа в компетенции «Лабораторный химический анализ». По итогам жеребьевки ей выпала честь представлять Карелию на межрегиональном этапе соревнований в городе Ачинск Красноярского края.

Интерес к химии у Миланы появился ещё в 8 классе благодаря её учителю Надежде Юрьевне. Уже в начале 9 класса, показав высокий уровень знаний, ученица получила предложение пройти дополнительное обучение в Архитектурно-строительном техникуме в рамках проекта «Моя первая профессия». В течение года участники программы еженедельно занимались в техникуме, совершенствуя практические навыки.

Подготовка к чемпионату была интенсивной: участники изучали различные модули, осваивали современное лабораторное оборудование, в том числе спектрофотометр, и учились применять знания на практике.

Участие в Чемпионате – это ценный опыт. Я познакомилась с интересными людьми, экспертами в области химического анализа, обменялась опытом с другими участниками,

– делится Милана.

После победы на региональном этапе Милана прошла стажировку в «ПКС - Водоканал». Она познакомилась с работой водозаборных очистных сооружений и лаборатории, ежедневно проверяющей качество воды, поступающей в дома жителей.

Главное не лениться и пробовать себя в чем-то новом. Это помогает понять, что тебе действительно интересно, и определиться с будущей профессией,

– уверена Милана.

Учитель химии Гимназии № 17 Надежда Петрунина отмечает: «Милана старательная и ответственная ученица, она серьезно подошла к подготовке и заслуженно добилась такого результата».

Чемпионат проходит в несколько потоков, и Милана приняла участие во втором. Итоговые результаты будут объявлены после завершения всех этапов.

«РКС - Петрозаводск» гордятся успехами молодых талантов и продолжают создавать возможности для их профессионального роста. Поддержка таких инициатив – вклад компании в развитие будущих специалистов и укрепление кадрового потенциала региона.