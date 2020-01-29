Основным источником бюджета Карелии стал человеческий капитал

Сегодня на брифинге в правительстве республики Карелия, который был посвящен старту декларационной компании по доходам за 2019 год, были оглашены данные о налогах, собранных в Карелии за это время.

Как отметила исполняющая обязанности заместителя министра финансов Карелии Светлана Третьякова, за 2019 год в консолидированный бюджет Карелии поступило 13,3 млрд рублей в качестве налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это на 4,5 % больше, чем за 2018 год. НДФЛ занимает в структуре бюджета порядка 40%. Это самый собираемый налог.

Более здоровой считается экономика, где в общей сумме собранных денег преоблалает налог на прибыль. По итогам 2019 года, налог на прибыль в Карелии поступил в размере 8,4 млрд рублей, что составляет 24% структуры бюджета. Светлана Третьякова отметила, что за 2019 год рост налога на прибыль составил всего 0,4% к уровню 2018 года, когда действительно был зафиксирован его серьезный прирост.

Для сравнения, ранее мы писали о том, что в 2019 году в Карелии появился налогоплательщик, который отчитался за годовой доход более одного миллиарда рублей. В 2018 году, по данным УФНС, миллиардных деклараций в республике не было.