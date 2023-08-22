Осенью россияне устремятся в Турцию, Египет и ОАЭ

Самыми популярными направлениями для отдыха по продажам пакетных туров осенью стали Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд. Об этом рассказали в Российском союзе туриндустрии. Также россияне выбирают для отдыха нашу страну. Осенью цены на отдых немного снижаются, меньше туристов отправляются отдыхать вместе с детьми. В октябре снижение цен на отдых может достигать 30%.

В Турции и Египте россияне бронируют пятизвездочные отели с опцией «все включено», в Таиланде и ОАЭ – четырехзвездочные. В России для отдыха выбирают Сочи, санатории Кавминвод, Краснодарского края и Подмосковья.

Некоторые туроператоры отмечают хорошие продажи у Шри-Ланки, Кубы и Мальдив. У обеспеченных туристов осенью популярны европейские страны – Италия, Франция, Греция и Крит. // фото «Петрозаводск говорит»