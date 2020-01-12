Осадки и ветер: провожаем очередной циклон

Завтра, 13 января, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Карельский гидрометцентр также сообщает о слабых осадках. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью и днем составит от -1 до +1. Будет юго-западный порывистый сильный ветер.

В целом по Карелии будет облачно, днем с прояснениями. Местами стоит ожидать небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах гололедица. Температура воздуха составит от +2, -3, по северу местами до -6 ночью и +2 до -3 днем.

Ранее стало известно, что территория республики оказалась под влиянием очередного циклона. «Элиса» с Атлантического океана принесла в Карелию осадки, сильный ветер и слякоть. Непогода должна покинуть территорию Карелии уже 13 января, температура уйдет в минус. Впрочем, на юге республики снежного покрова по-прежнему не будет.