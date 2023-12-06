Организатора опасного вояжа по Ладожскому озеру в Карелии будут судить

Владелец судна стал фигурантом уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчина занялся извозом по Ладожскому озеру, хотя его судно не было зарегистрировано в установленном законом порядке для перевозки пассажиров в коммерческих целях. 11 августа житель Карелии организовал перевозку людей по озеру за плату.

«В результате допущенных нарушений, в результате неверно выбранных маневров судоводителем, не имеющим права управления таким судном в коммерческих целях и не осведомленным о преступных действиях владельца транспортного средства, одна из пассажирок получила телесные повреждения при оказании услуг перевозки», - сообщили в пресс-службе западного межрегионального следственного управления на транспорте. За это придется отвечать владельцу судна.



Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого дело уйдет в суд. // фото «Петрозаводск говорит»