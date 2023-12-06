06 декабря 2023, 17:48
Происшествия

Организатора опасного вояжа по Ладожскому озеру в Карелии будут судить

Мужчина организовал катание по озеру, но стал фигурантом уголовного дела

Владелец судна стал фигурантом уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мужчина занялся извозом по Ладожскому озеру, хотя его судно не было зарегистрировано в установленном законом порядке для перевозки пассажиров в коммерческих целях. 11 августа житель Карелии организовал перевозку людей по озеру за плату.

«В результате допущенных нарушений, в результате неверно выбранных маневров судоводителем, не имеющим права управления таким судном в коммерческих целях и не осведомленным о преступных действиях владельца транспортного средства, одна из пассажирок получила телесные повреждения при оказании услуг перевозки», - сообщили в пресс-службе западного межрегионального следственного управления на транспорте. За это придется отвечать владельцу судна.

Уголовное дело направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого дело уйдет в суд. // фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Ладожское озеро
новости Карелии
уголовное дело
катание