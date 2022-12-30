ОРЭС: Не рискуйте здоровьем и деньгами–согласовывайте работы на сетях

Очень часто из-за халатных действий без света остаются тысячи обычных граждан и социально значимые городские объекты. Вот и сегодня утро энергетиков началось с оперативных работ, связанных с восстановлением опоры, пострадавшей при ДТП в микрорайоне Соломенное, и восстановлением всех пострадавших потребителей, которые на несколько часов остались без света. И это только малая часть!

На днях ОРЭС-Петрозаводск получили исполнительный лист о взыскании в свою пользу ущерба в размере 326 тысяч рублей после повреждения кабеля на улице Еремеева некой подрядной организаций. Подобных ситуаций достаточно и решений суда - также, но они, безусловно, не покрывают ущерба, причиненного компании, а главное – ни разу не прибавляют «здоровья» электросетям города.

Надо отметить, аварии такого рода случаются целиком по вине сторонних организаций, не согласующих производство земляных работ с ресурсными компаниями. Строители повреждают кабельные линии, закатывают в асфальт, заминают их в грунт, что в последствие также приводит к повреждению изоляции, пробою и отключению.

В сетевой организации подсчитали, что за два последних года количество только высоковольтных линий, порванных строительными и другими организациями в черте города, составляет более 70, не говоря уже о низковольтных сетях 0,4кВ, по которым непосредственно питаются дома от подстанций. Практически каждый такой инцидент сопровождается отключением большого количества потребителей, ведь электросеть города построена именно по высоковольтной радиально-кольцевой схеме 6-10кВ.

Любое повреждение на линии 6-10 кВ приведёт к работе защит в узловых центрах питания, которые в свою очередь обесточат не только линию, на которой произошло повреждение, но и все прилегающие линии с несколькими трансформаторными подстанциями.

Да, энергетики, круглосуточно несущие вахту, выполняют все, что от них требуется и оперативно при любых погодных условиях запитывают своих потребителей – переводят на резервные схемы электроснабжения, находят и устраняют повреждения. По информации за 2022 год, впрочем, как и за предыдущий год, сетевая организация ни разу не вышла за временные рамки нормативных отключений, установленных законодательством!

Но кроме всего, явное повреждение линии электропередачи — это еще и опасно, так как ковш экскаватора попадает под напряжение 6 или 10 тысяч вольт, вызывая электрическую дугу. В интернете можно найти множество видео, на которые страшно смотреть. При этом, пострадать может не только тот человек, который управляет техникой, но и те люди, которые находятся на земле, так как зона поражения в открытой местности составляет до 8 метров.

Энергетики напоминают, что все объекты электросетевого хозяйства – трансформаторные подстанции, кабельные и воздушные линии, опоры – опасны для жизни и здоровья, если не соблюдать правила безопасности! Также проведение работ без согласования чревато наказанием в виде штрафа на достаточно крупные суммы, а также компенсацией причинённого ущерба в десятки и сотни тысяч рублей. Не надо рисковать ни своим здоровьем, ни своими деньгами.

Для этого всего лишь необходимо обратиться в сетевую организацию и получить согласование на производство земляных работ с выездом специалиста со схемами и трассоискателем для определения трассы и глубины залегания сетей. Компания призывает работать по правилам, тем самым сохраняя свое время, деньги, а главное – все потребители будут со светом и теплом.