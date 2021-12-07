Опубликованы новые фотографии с места трагического ДТП на «Коле»

Госавтоинспекция Карелии прокомментировала трагическое ДТП, произошедшее сегодня на трассе «Кола» в Медвежьегорском районе.

Трагедия произошла в 11:10 на 610-м километре федеральной магистрали. Как отметили в ГИБДД, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным грузовиком МАН.

В результате происшествия водитель ВАЗ и его 6-летняя пассажирка погибли на месте ДТП. Еще одна пассажирка (женщина, возраст уточняется) получила травмы и бригадой скорой помощи была доставлена в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, обстоятельства трагедии выясняются. Фото источника