07 декабря 2021, 14:28
Происшествия

Опубликованы новые фотографии с места трагического ДТП на «Коле»

За рулем разбившегося автомобиля находился 18-летний молодой человек

Госавтоинспекция Карелии прокомментировала трагическое ДТП, произошедшее сегодня на трассе «Кола» в Медвежьегорском районе.

Трагедия произошла в 11:10 на 610-м километре федеральной магистрали. Как отметили в ГИБДД, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным грузовиком МАН.

В результате происшествия водитель ВАЗ и его 6-летняя пассажирка погибли на месте ДТП. Еще одна пассажирка (женщина, возраст уточняется) получила травмы и бригадой скорой помощи была доставлена в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, обстоятельства трагедии выясняются. Фото источника

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Метки: 
Медвежьегорский район
ДТП
ГИБДД
трасса Кола
новости Карелии