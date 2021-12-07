Ребенок и водитель погибли в страшной аварии на «Коле» в Карелии

Сегодня на трассе «Кола» в Медвежьегорском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает страница ОПС Медгоры.

Инцидент произошел в десяти километрах от Медвежьегорска. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил касательное столкновение с грузовиком, ехавшим навстречу. От удара легковушку выкинуло с дороги.

В результате аварии погибли водитель и девочка дошкольного возраста. Еще одна пассажирка ВАЗ получила ранения и была доставлена в Медвежьегорскую ЦРБ. Фото источника