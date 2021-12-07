Автомобиль «Форд» сбил 16-летнюю девушку на парковке «Лотос Плаза»

На парковке торгового центра «Лотос Плаза» в Петрозаводске автомобиль «Форд Экоспорт» сбил 16-летнюю девушку, рассказали в Госавтоинспекции.

Инцидент случился 3 декабря в 18:13. Несовершеннолетняя девушка переходила проезжую часть парковки справа налево по ходу движения транспорта, не убедившись в безопасности перехода.

«Скорую» на место аварии не вызывали. Однако 5 декабря пострадавшая обратилась в лечебное учреждение, ей назначили амбулаторное лечение. (фото источника)