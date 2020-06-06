06 июня 2020, 09:52
Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП в Карелии
В автокатастрофе в Сегежском районе погибла женщина
В Сети появились кадры с места смертельной аварии, произошедшей 4 июня в Сегежском районе Карелии. Фотографии опубликовал сайт dtpptz.
Напомним, на 41-м километре дороги «Надвоицы-Вожмозеро» столкнулись УАЗ и «Тойота Хайлюкс». Инцидент произошел из-за того, что водитель УАЗа не справился с управлением и выехал на встречку.
В результате аварии погибла 46-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Водитель УАЗа получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.