Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП в Карелии

В Сети появились кадры с места смертельной аварии, произошедшей 4 июня в Сегежском районе Карелии. Фотографии опубликовал сайт dtpptz.

Напомним, на 41-м километре дороги «Надвоицы-Вожмозеро» столкнулись УАЗ и «Тойота Хайлюкс». Инцидент произошел из-за того, что водитель УАЗа не справился с управлением и выехал на встречку.

В результате аварии погибла 46-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Водитель УАЗа получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.