06 июня 2020, 09:24
Две женщины пострадали в ДТП в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла инцидент, произошедший на улице Мерецкова
Днем 5 июня в Петрозаводске на пересечении улицы Мерецкова и Лососинской набережной произошло столкновение двух автомобилей. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
По данным ГИБДД Карелии, 45-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», который двигался по главной дороге.
В результате ДТП травмы получили 31-летняя и 51-летняя пассажирки автомобиля «Лада Гранта», им была оказана медицинская помощь. Транспортные средства получили механические повреждения.