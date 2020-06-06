Две женщины пострадали в ДТП в Петрозаводске

Днем 5 июня в Петрозаводске на пересечении улицы Мерецкова и Лососинской набережной произошло столкновение двух автомобилей. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

По данным ГИБДД Карелии, 45-летний водитель автомобиля «Лада Веста» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», который двигался по главной дороге.

В результате ДТП травмы получили 31-летняя и 51-летняя пассажирки автомобиля «Лада Гранта», им была оказана медицинская помощь. Транспортные средства получили механические повреждения.