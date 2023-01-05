Опубликованы данные о пострадавших в тяжелой аварии в Сегеже

В Госавтоинспекции прокомментировали жесткое ДТП, произошедшее утром 3 января в Сегеже.

По данным ведомства, 20-летний водитель автомобиля Renault при подъезде к пешеходному переходу совершил обгон, выехал на встречку, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗ.

В результате аварии травмы получили водитель иномарки и 20-летняя пассажирка. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, обгон на большой скорости и секунды перед аварией попали на видео. // Фото ГИБДД Карелии