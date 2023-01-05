05 января 2023, 14:28
Происшествия

Молодых жителей Петрозаводска задержали за попытки краж

Росгвардейцы пресекли три попытки хищения в карельской столице

В праздники сотрудники Росгвардии получили несколько сигналов о кражах в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, были задержаны 25-летний и 28-летний мужчина и 21-летняя девушка. Злоумышленники пытались вынести из торговых точек алкоголь, продукты и косметику.

Так, девушка спрятала косметические средства в свою сумочку и попыталась пройти мимо кассы. Общая сумма ущерба составила около 3000 рублей.

Все подозреваемые были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com

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