Молодых жителей Петрозаводска задержали за попытки краж

В праздники сотрудники Росгвардии получили несколько сигналов о кражах в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, были задержаны 25-летний и 28-летний мужчина и 21-летняя девушка. Злоумышленники пытались вынести из торговых точек алкоголь, продукты и косметику.

Так, девушка спрятала косметические средства в свою сумочку и попыталась пройти мимо кассы. Общая сумма ущерба составила около 3000 рублей.

Все подозреваемые были доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com