05 января 2023, 13:37
Происшествия

Мужчина на тюбинге вылетел под машину во время новогоднего отдыха

В Медвежьегорском районе 33-летний участник зимнего веселья пострадал в ДТП

В Медвежьегорском районе 1 января пострадал мужчина, катавшийся на тюбинге. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент произошел в районе деревни Маслозеро. 33-летний водитель автомобиля Ford буксировал тюбинг и допустил его занос, в результате чего тот вылетел прямо под встречный автомобиль ВАЗ.

В ДТП пострадал 33-летний мужчина, который ехал в тюбинге. Проводится проверка обстоятельств случившегося. // Фото ГИБДД Карелии

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Метки: 
Медвежьегорский район
Маслозеро
тюбинг
ДТП
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новости Карелии