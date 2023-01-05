Мужчина на тюбинге вылетел под машину во время новогоднего отдыха

В Медвежьегорском районе 1 января пострадал мужчина, катавшийся на тюбинге. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент произошел в районе деревни Маслозеро. 33-летний водитель автомобиля Ford буксировал тюбинг и допустил его занос, в результате чего тот вылетел прямо под встречный автомобиль ВАЗ.

В ДТП пострадал 33-летний мужчина, который ехал в тюбинге. Проводится проверка обстоятельств случившегося. // Фото ГИБДД Карелии