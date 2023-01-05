Ребенок сел за руль мотобуксировщика и сбил девочку в Карелии

1 января в Прионежском районе произошло ДТП с участием детей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 19 часов в деревне Бесовец. По информации ведомства, 13-летний мальчик сел за руль мотобуксировщика. Сзади с транспортному средству был привязан тюбинг. Во время движения тюбинг сбил 13-летнюю девочку.

В результате происшествия школьница получила травмы. По факту аварии проводится проверка. // Фото: unsplash.com, ГИБДД Карелии