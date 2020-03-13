Опубликовано видео, как оляпка задорно ищет еду на дне Лососинки

Петрозаводчанин Илья Тимин разместил интересное видео, где маленькая птичка смело с речных камней ныряет в быструю воду Лососинки. Через некоторое время появляется на поверхности воды, а затем вновь ныряет. Удивляет, насколько бесстрашно оляпка, а это именно она, бросается в довольно сильное течение реки.

Впрочем, удивить это может только неискушенных в орнитологии людей. Как рассказал порталу «Петрозаводск говорит» орнитолог, доктор биологических наук КарНЦ РАН Александр Артемьев, краснокнижная оляпка (другое название этой птицы – водяной воробей или водолаз) в ходе таких водных процедур собирает со дна реки пропитание.

Причем течение реки играет большую роль. Оляпка очень легкая, в воде она слегка раскрывает крылья, и благодаря течению ее прижимает ко дну, когда же ей нужно наверх, она просто складывает крылья и ее выбрасывает на поверхность как пробку. У нее четыре пальца и очень цепкие коготки, которыми она также может цепляться за дно. Пробежать по дну против течения она способна до 20 метров!

Благодаря воздушным мешкам, которые есть у птиц помимо легких, отсутствие воздуха не является проблемой. Кроме того, у птиц, которые ныряют в воду, приток крови осуществляется только к тем органам, которые задействованы в том или ином процессе. То есть к голове и конкретным мышцам. Остальные органы на время остаются без нее.

Не играет роли и температура воды, оляпка благодаря сильной жировой смазке оперения не способна замерзнуть даже в ледяной воде.

Оляпки для Петрозаводска птицы редкие, здесь они не живут и не гнездуются, лишь останавливаются на перелетном пути. Как говорит Артемьев, в 70-80 годах прошлого века, когда реки в Петрозаводске были почище, каждую весну здесь можно было видеть сразу 5-6 оляпок, теперь же можно встретить одну-две и даже не каждый год. В Карелии они гнездуются на севере республики, в районе парка «Паанаярви».

На видео слышно чириканье. Если его издает оляпка, значит за едой пришел самец, самки этого вида неразговорчивы.

Фото Ильи Тимина