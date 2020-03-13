13 марта 2020, 08:49
Образ жизни

Опубликовано видео, как оляпка задорно ищет еду на дне Лососинки

Природа редкой для Петрозаводска птицы такова, что она может пробежать по дну до 20 метров!

Петрозаводчанин Илья Тимин разместил интересное видео, где маленькая птичка смело с речных камней ныряет в быструю воду Лососинки. Через некоторое время появляется на поверхности воды, а затем вновь ныряет. Удивляет, насколько бесстрашно оляпка, а это именно она, бросается в довольно сильное течение реки.

Впрочем, удивить это может  только неискушенных в орнитологии людей. Как рассказал порталу «Петрозаводск говорит» орнитолог, доктор биологических наук КарНЦ РАН Александр Артемьев, краснокнижная оляпка (другое название этой птицы – водяной воробей или водолаз) в ходе таких водных процедур собирает со дна реки пропитание. 

Причем течение реки играет большую роль. Оляпка очень легкая, в воде она слегка раскрывает крылья, и благодаря течению ее прижимает ко дну, когда же ей нужно наверх, она просто складывает крылья и ее выбрасывает на поверхность как пробку.  У нее четыре пальца и очень цепкие коготки, которыми она также может цепляться за дно. Пробежать по дну против течения она способна до 20 метров!

Благодаря воздушным мешкам, которые есть у птиц помимо легких, отсутствие воздуха не является проблемой. Кроме того, у птиц, которые ныряют в воду, приток крови осуществляется только к тем органам, которые задействованы в том или ином процессе. То есть к голове и конкретным мышцам. Остальные органы на время остаются без нее.

Не играет роли и температура воды, оляпка благодаря сильной жировой смазке оперения не способна замерзнуть даже в ледяной воде.

Оляпки для Петрозаводска птицы редкие, здесь они не живут и не гнездуются, лишь останавливаются на перелетном пути. Как говорит Артемьев, в 70-80 годах прошлого века, когда реки в Петрозаводске были почище, каждую весну здесь можно было видеть сразу 5-6 оляпок, теперь же можно встретить одну-две и даже не каждый год. В Карелии они гнездуются на севере республики, в районе парка «Паанаярви».

На видео слышно чириканье. Если его издает оляпка, значит за едой пришел самец, самки этого вида неразговорчивы.

Фото Ильи Тимина

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Метки: 
оляпка
птица
орнитология
Карелия
Петрозаводск
Лососинка