Опубликовано расписание ЕГЭ на 2021 год

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основной период экзаменов начнется 31 мая. Выпускники будут сдавать химию, литературу и географию.

3-4 июня пройдет самый массовый экзамен - по русскому языку. 7 июня школьники сдадут профильную математику.

История и физика назначены на 11 июня, обществознание - на 15 июня, биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам - на 18 июня. Устная часть экзамена по иностранном4у языку пройдет в два дня: 21 и 22 июня. ЕГЭ по информатике также разделили на два дня: 24 и 25 июня.

28, 29 июня и 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ. В дополнительный период экзамены состоятся 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день 17 июля. Фото twimg.com