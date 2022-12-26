26 декабря 2022, 13:22
Опубликован график выплаты пенсий в Карелии за январь
Часть карельских пенсионеров получит свои деньги за январь уже в декабре
В Пенсионном фонде рассказали о том, когда жители Карелии получат пенсии и другие социальные выплаты за январь.
Так, люди, получающие деньги через почту, могут ждать их с 3 января. 1, 2 и 7 января будут выходными для почты, в остальные дни она будет работать.
Часть пенсионеров, получающих деньги на банковскую карту, увидит их уже 29 декабря. Вторая часть - только 20 января. // Фото «Петрозаводск говорит»