В Карелии продолжается работа по снижению неформальной занятости

С начала года сотрудники Управления труда и занятости проверили 513 субъектов, в результате чего выявлено более 200 организаций и компаний с возможными признаками неформальной занятости. Как пояснили в ведомстве, к ним относятся снявшиеся с государственной регистрации, либо имеющие нулевую численность работников, а также выплачивающие зарплату ниже установленного МРОТа.

Так, были выявлены 20 случаев, когда работники не имели регистрации либо трудовые отношения с ними были не оформлены. В результате 10 человек зарегистрировались в качестве самозанятых, 5 – в качестве ИП, один – в качестве юридического лица, а также оформлены трудовые отношения с 4 сотрудниками.

Кроме того, в республике принимаются меры, благодаря которым снятые с учета службы занятости граждане не уходят в теневой сектор экономики. В течение года почти 500 человека были трудоустроены. В Управлении напомнили, что информацию о нарушениях трудовых прав можно сообщать по «горячим линиям» по номерам телефонов: