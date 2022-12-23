Опубликован график работы троллейбусов в праздники

Мэрия Петрозаводска рассказала о работе троллейбусов в предстоящие новогодние праздники. Расписание опубликовано на сайте городской администрации.

Так, 31 декабря последние троллейбусы вернутся в депо в 21:40. Они отправятся в последний рейс по следующему графику.

1 января троллейбус №5 стартует в первый рейс от ДСК в 9:26, с улицы Лыжной в 9:35. Остальные троллейбусы начнут работу в 9:30. Последние троллейбусы отправятся в рейс по следующему расписанию.

Со 2 по 8 января электротранспорт будет работать по расписанию воскресенья. // Фото «Петрозаводск говорит»