23 декабря 2022, 09:58
Общество

Опубликован график работы троллейбусов в праздники

31 декабря электротранспорт вернется в депо в 21:40

Мэрия Петрозаводска рассказала о работе троллейбусов в предстоящие новогодние праздники. Расписание опубликовано на сайте городской администрации.

Так, 31 декабря последние троллейбусы вернутся в депо в 21:40. Они отправятся в последний рейс по следующему графику.

1 января троллейбус №5 стартует в первый рейс от ДСК в 9:26, с улицы Лыжной в 9:35. Остальные троллейбусы начнут работу в 9:30. Последние троллейбусы отправятся в рейс по следующему расписанию.

Со 2 по 8 января электротранспорт будет работать по расписанию воскресенья. // Фото «Петрозаводск говорит»

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