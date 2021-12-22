Опрос: Пожелания петрозаводчан в день солнцестояния

Солнце уже смотрит на лето, а зима, к сожалению, на мороз. В народе считали, что в этот день произошел переход от одного жизненного цикла к другому, и назвали его «полночью года».

Издревле существует поверье, что в День зимнего солнцестояния нужно устроить генеральную уборку в доме, городе. Считалось, что перед тем, как впустить что-то хорошее в свою жизнь, надо сначала избавиться от ненужного, выкинуть старое.

В этот день петрозаводчане загадывали желания. У них спросили, что бы они пожелали своим землякам и городу Петрозаводску? (Видео)