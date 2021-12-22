Жители Карелии могут попасть на экскурсию на космодром «Байконур»

За полезные дела жители Карелии могут получить бонусы и обменять их на экскурсию на космодромы «Восточный» и «Байконур», на экспедицию на плато Путорана или на другие подарки от партнеров платформы «Другое дело». Присоединиться к платформе может любой пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Приложение «Другое дело» устроено так, чтобы каждый желающий мог делать что-то полезное для себя (обзавестись новыми знаниями или полезными привычками) или для общества (помочь другим людям) и получать вознаграждение. Для этого надо сделать несколько простых шагов.

Шаг первый: переходим по ссылке на сайте и непосредственно в соцсети. Дело сделано. Вы в команде!

Шаг второй: выбираем задание, которое хочется выполнить. Они разделены на категории: «Творчество», «Образование», «Здоровье» и «Волонтерство». За каждое задание полагается определенное количество баллов. Например, просмотр обучающего видео оценивается в 190 единиц, а реальное участие в волонтерском проекте – почти в три тысячи.

Шаг третий: тут все понятно – делаем и получаем честно заработанные баллы.

Шаг четвертый: а теперь меняем их на приятные бонусы.

Соответственно, в бонусном фонде предусмотрены вознаграждения для людей с самыми разными интересами. Это могут быть бесплатные подписки на видеосервисы, экскурсии (в том числе на космодромы «Восточный» и «Байконур»), обучающие курсы, гаджеты и многое другое.

Участвовать в проекте может любой желающий вне зависимости от возраста, места жительства, образования и жизненного опыта. Как обещали организаторы, и база заданий, и предлагаемые бонусы будут постоянно обновляться.