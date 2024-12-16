Определены самые модные сочетания цветов в одежде на 2025 год

Французские журналисты назвали самые модные сочетания цветов одежды на 2025 год. Анализ экспертов издания Vogue приводит «Лента.ру».

Так, в следующем году будут популярными наряды, составленные из вещей бирюзового и горчичного оттенков. Также в тренде будет сочетание персикового цвета и хаки. Известные бренды также продвигают сочетание коричневого и оранжевого, красного и розового цветов в гардеробе.

Помимо этого, в моду возвращается морская тематика, в связи с чем в тренде окажется союз темно-синего и бежевого оттенков. // Фото: unsplash.com / Amanda Vick