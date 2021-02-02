Определено место проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года

Принято решение о проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии. Об этом сообщил сайт Международной федерации хоккея.

В IIHF отметили, что решили минимизировать международные поездки из-за пандемии коронавируса. Пока что неясно, смогут ли присутствовать на трибунах зрители.

Все 16 команд-участниц чемпионата мира будут жить в одном отеле, а игры пройдут на двух аренах Риги. Расписание турнира будет составлено позже.

Напомним, чемпионат мира должен был пройти в Латвии и Белоруссии. Однако затем IIHF лишила Минск права принять матчи из-за невозможности обеспечить безопасность участникам и гостям соревнований. Фото desktopwallpapers.org.ua