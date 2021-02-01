Традиция покойного отца принесла мужчине богатство

Житель американского штата Северная Каролина Кевин Холтерман сорвал куш в лотерее, использовав числа, которыми всегда играл его умерший отец. Об этом сообщает издание UPI.

По словам мужчины, его отец скончался в марте прошлого года. Недавно американец решил купить лотерейный билет. Подумав, он вписал туда те числа, которые из раза в раз использовал его родственник. В результате это сработало - мужчина выиграл миллион долларов.

«Я думаю, отец во многом помог мне. Мне улыбнулась удача», - заявил американец после розыгрыша, который состоялся 23 января. Фото yourfreedom.ru